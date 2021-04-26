Дорониной вернули бразды правления МХАТом после выявленных нарушений

Проверка обнаружила в театре серьезные нарушения в использовании федерального имущества, президентского гранта, выполнении госзадания, осуществлении госзакупок, проведении ремонта. Материалы переданы в Генпрокуратуру.
Художественному руководителю МХАТа Эдуарду Боякову необходимо в ближайшее время устранить нарушения и сообщить результаты в Министерство культуры. Однако, чтобы исключить повторения ситуации, чиновники приняли решение изменить устав театра.
Нынешний худрук МХАТа останется на своей должности, однако с него снимут часть административной работы. Теперь он сможет заниматься исключительно творческими вопросами.
В дальнейшем назначать художественного руководителя будут директор и президент театра. На данный момент эти должности занимают Олег Михайлов и народная артистка СССР Татьяна Доронина. Так что, согласно новому уставу МХАТа, звезде формально вернули бразды правления.
Напомним, ранее стали известны детали любовной связи Татьяны Дорониной и Олега Ефремова. Актриса всегда отрицала, что между ними были какие-либо отношения, кроме рабочих. Но недавно хирург Игорь Шарипов, который в свое время близко подружился с артистом, рассказал, что тот обсуждал с ним подробности своего романа с коллегой по театру. Он назвал Доронину великой актрисой, но "стервой страшной".
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