"Взял за шею и стал таскать": защищавшего экс-жену Епифанцева сделали зачинщиком кровавой бойни

Несколько дней назад в одном из ресторанов Санкт-Петербурга произошла кровавая драка с участием актера Владимира Епифанцева и его бывшей жены. Пара обвинила незнакомую женщину в нападении. Теперь же появилась другая версия произошедшего.

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