"Взял за шею и стал таскать": защищавшего экс-жену Епифанцева сделали зачинщиком кровавой бойни

Инцидент произошел в ресторане одного из отелей Петербурга во время празднования премьеры фильма "Дочь тьмы". Съемочная группа проекта, среди которых был актер Владимир Епифанцев, его бывшая жена, актриса Анастасия Веденская, режиссер Ростислав Мусаев и его спутница.
Между женщинами произошла словесная перепалка, после которой Анастасия Веденская получила удар по голове пивным бокалом. Развившиеся стекла рассекли ей бровь, и она стала истекать кровью.
Видео потасовки было снято на камеры внутреннего видеонаблюдения и появились в Сети в открытом доступе.
Актриса попросила на ресепшене вызвать ей скорую и позвонила бывшему мужу, который в этот момент уже поднялся в номер. Епифанцев прибежал с голыми ногами яростно защищать мать своего ребенка и бросился в драку. Он отбросил в сторону обидчицу его бывшей жены и переключился на режиссера.
Попавший в больницу после драки кинематографист. Поведал свою версию конфликта, пишет телеканал "360". Ростислав Мусаев рассказал, что Владимир Епифанцев специально полез на рожон. Он якобы прибежал уже настроенный на драку. К тому же, увидел кровь на лице актрисы. По словам Мусаева, он пытался отвлечь его от ссоры, но того было не остановить. А сам режиссер просто защищал женщину.
"Он такой заряженный на драку, понятно, ему наговорили всего, тем более Настя была в крови. Владимир подошел к Вике, взял ее за шею и стал таскать", – рассказал режиссер в своем "Инстаграм".
К удивлению кинематографиста многие его подписчики встали на сторону Владимира Епифанцева и обвинили режиссера и вторую женщину в побоях.
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