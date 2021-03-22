"Кто проститутки, а кто сутенеры": экс-солистка "ВИА Гра" сорвалась на мат

Состав группы "ВИА Гра" меняется достаточно часто. Одни яркие девушки уходят, другие — приходят, но тем не менее проект продолжает развиваться с большим успехом под предводительством Константина Меладзе.
В прошлом яркой участницей коллектива была Надежда Грановская (Настоящая фамилия Мейхер, — Прим. ред.), которая завоевала сердца россиян красотой и обаянием. Ранее роковая брюнетка исполняла мелодичные партии на музыкальных выступлениях "ВИА Гры", а теперь занимается индивидуальным творчеством. 38-летняя Надежда Грановская пишет стихотворения, громкие строки которых разлетелись на всю страну.
"Кто проститутки, а кто сутенеры,
Нам не дано понять.
Кто имеет и кого.
К концу жизни понимаешь —
********! (Женщина с пониженной социальной ответственностью — Прим. ред.)" — так выглядит одна из запоминающихся строф талантливой вокалистки.
Грановская выпустила целое собрание поэтических произведений "Сиюминутное влечение", в которых, как цветки лотоса, раскрываются итоги глубоких размышлений автора.
Напомним, редактор журнала VOGUE назвала "ВИА Гру" достойным ответом коллективу Spice Girls. "Я сравниваю их, так как обе группы очень подходят для пения в караоке и выглядят просто убийственно", — выразилась Лиана Сатенштейн.
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