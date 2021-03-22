Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

"Как же так, доченька?": потрясенный Агутин шокировал известием
По стопам отца: дочь Алексея Панина пошла по наклонной
Я бы их всех уничтожила: бисексуальная Литвинова раскрыла правду об отношении к однополой любви
Во время похорон Лядовой стало известно о кончине ее онкобольного молодого мужа
партнеры
Понедельник
22 марта
Лента новостей
06:23
"Кто проститутки, а кто сутенеры": экс-солистка "ВИА Гра" сорвалась на мат
04:08
Досталось больше других: на Пересильд сыплются оскорбления
02:28
"Брак по залету": Дженнифер Лопес в свадебном платье всполошила народ
00:14
Раздевшуюся Кардашьян подняли на смех за необъятные формы
22:21
"Отечные": Боня ткнула в злоупотребляющих уколами звезд
21:38
В Госдуме увидели признак скорой смены власти в США после слов Байдена о вице-президенте Харрис
20:31
"Невеста есть для тебя": Утяшева сосватала Муцениеце известному американцу
18:26
Большое горе: смерть жены разрушила планы Аркадия Инина
18:18
"Без пафоса и показухи": в жизни Алсу настал важный день
18:09
"Легкие просто кричат": Дикий зверь подорвал здоровье Темниковой
18:07
Молодая жена Петросяна перестала скрывать округлившийся живот
18:04
Держал в тайне: Чадов показал сына и возлюбленную
17:59
Тимати потратил бешеные деньги для участия в "Холостяке"
17:42
Рыдал от бессилия и пил: звезда фильмов о мушкетерах Старыгин умер всеми забытый
17:37
Сын отказался идти по стопам погибшего Евдокимова
17:33
Публицист Федута объяснил слова Лукашенко о кандидатах в президенты: Захочу – выберут даже их
17:31
Получившая от ворот поворот от Тимати участница "Холостяка" беззастенчиво переключилась на звезду кино
17:23
Le Potentiel Centrafricain: союзники из России и Руанды спасли ЦАР от гибели
16:53
Что стало с роскошной квартирой звезды советского кино Новикова
16:46
Шепелев поведал о судьбоносном событии в жизни сына покойной Фриске
16:14
Муж Дрожжиной скончался при странных обстоятельствах: Он мучился
16:03
Лукашенко находится в положении более слабого из-за реакции коллективного Запада – Венедиктов
15:19
Папу помнит смутно: празднующая 14-летие дочь стала копией Абдулова
15:05
Внебрачная дочь Николая Фоменко сделала громкое заявление
14:53
Ефим Шифрин убит горем: Остановится ли когда-нибудь этот проклятый ковид?
14:31
Бывшая девушка Манукяна разбила бутылку о голову Бузовой: Отвали, дура
14:28
"В полотенчике после душа": Цыганова ошарашила похабной историей о Кобзоне
14:17
Молодая пассия отреагировала на известие о романе с Тимати
13:45
Принц Уильям тоскует по опозорившему королевскую семью Гарри
13:28
Рита Дакота рассказала о свадьбе и втором ребенке
13:20
Скончалась от рака: звезда "Дома-2" вышла на связь с ужасающими новостями
13:03
Эксперт Асафов высказался о шансе звонка Байдена Зеленскому усилить антироссийскую позицию
12:44
Леди Гага в дерзком мини показала ягодицы
12:43
Узнавшая о внушительном достоинстве Борисова оказалась у койки Солнцева в ночнушке
12:42
"Будто и не рожала": живот Ратаковски шокировал поклонников
12:34
Самойлова спустила на увеличение груди баснословную сумму
12:15
Исколотая шприцами звезда "Морозко" показала лицо
11:56
Зазвездившаяся Собчак плюнула на могилы родных
11:45
Савичева об оставленной без присмотра дочери: Очень волнительный момент
11:40
Бутылки горячительного и сигареты: бывшая жена Ефремова спивается в одиночестве
11:17
Лобода допустила фатальную ошибку: Не понимаю, что произошло
11:14
Профессор Соловей о неожиданном для Лукашенко процессе: В Москве размышляют о поддержке белорусской оппозиции
11:06
Обобрали и выкинули: оставшийся без покровительства любовник Алибасова не знает как жить на 50 тысяч
10:56
Как Пугачева разрушила карьеру Цыгановой
10:37
"Страшная привычка": Шифрин раскрыл сенсационные подробности смерти Евдокимова
10:31
Так быстро? Заподозренный в изменах Бузовой Манунян показал новую пассию
09:15
Парни целовались у всех на виду: гей-вечеринка с участием красачика Лазарева потрясла Москву
08:10
Скупил весь магазин: Галкин завалил подарками наследников
06:06
Это любовь? Сын Плющенко и Рудковской оставил сердце юной фигуристке
04:01
Трубка истязала горло: Самойлова очнулась после опасной операции
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Нормальное женское желание": внучка Гурченко откровенно о романе с Шаляпиным
Вскрылись шокирующие данные об изнасиловании Легкоступовой перед смертью
Политолог Класковский: В Москве понимают, что Лукашенко осталось недолго
Молодая жена Петросяна перестала скрывать округлившийся живот
"Это может быть началом войны": на Украине испугались слов Байдена в адрес Путина
"Берегите себя": госпитализированная Бузова обратилась к россиянам из больницы
Шоу-бизнес
"Кто проститутки, а кто сутенеры": экс-солистка "ВИА Гра" сорвалась на мат

"Кто проститутки, а кто сутенеры": экс-солистка "ВИА Гра" сорвалась на мат

Стало известно, что экс-солистка группы "ВИА Гра" проявляет себя не только в качестве певицы и актрисы. Надежда Грановская показала миру скрытый талант.
прочитано 3270 раз

Состав группы "ВИА Гра" меняется достаточно часто. Одни яркие девушки уходят, другие — приходят, но тем не менее проект продолжает развиваться с большим успехом под предводительством Константина Меладзе.

ПО ТЕМЕ

Солистка "ВИА Гры" попала в психушку после ухода из группы

 Последние новости шоу-бизнеса

Сюжеты Последние новости шоу-бизнеса

В прошлом яркой участницей коллектива была Надежда Грановская (Настоящая фамилия Мейхер, — Прим. ред.), которая завоевала сердца россиян красотой и обаянием. Ранее роковая брюнетка исполняла мелодичные партии на музыкальных выступлениях "ВИА Гры", а теперь занимается индивидуальным творчеством. 38-летняя Надежда Грановская пишет стихотворения, громкие строки которых разлетелись на всю страну.

"Кто проститутки, а кто сутенеры,

Нам не дано понять.

Кто имеет и кого.

К концу жизни понимаешь —

********! (Женщина с пониженной социальной ответственностью — Прим. ред.)" — так выглядит одна из запоминающихся строф талантливой вокалистки.

Грановская выпустила целое собрание поэтических произведений "Сиюминутное влечение", в которых, как цветки лотоса, раскрываются итоги глубоких размышлений автора.


Напомним, редактор журнала VOGUE назвала "ВИА Гру" достойным ответом коллективу Spice Girls. "Я сравниваю их, так как обе группы очень подходят для пения в караоке и выглядят просто убийственно", — выразилась Лиана Сатенштейн.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Группа "ВИА Гра". Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 22 марта 2021, 06:23 Источник: Телеграм-канал "Русский шаффл" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Пожаловаться Ответить
Это что было ? Гимн прости..

Туtок? Или не ясно о чем ?
Гость667584
Пожаловаться Ответить
ПРОСТИКОМЫ
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Исколотая шприцами звезда "Морозко" показала лицо

Наталья Седых сильно изменилась
Политика

Лукашенко находится в положении более слабого из-за реакции коллективного Запада – Венедиктов

Журналист оценил положение Батьки
Шоу-бизнес

"Страшная привычка": Шифрин раскрыл сенсационные подробности смерти Евдокимова

Друг артиста вспомнил роковой день
Шоу-бизнес

Внебрачная дочь Николая Фоменко сделала громкое заявление

Девушка рассказала об общении со звездным отцом

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+