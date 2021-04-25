Король на подходе: Принц Чарльз взял обязанности Елизаветы II

72-летний принц Чарльз приступил к новым полномочиям. Монарх облегчил тяготы Елизаветы II.

Смерть супруга британской королевы принесла монаршей семье не только траур, но и перемены во внутренней политике. Кончина принца Филлипа заставила Елизавету II обратиться за подмогой к старшему сыну. Принц Чарльз, как утверждают инсайдеры, уже взял на себя некоторые королевские функции. Согласно особой стратегии, это поможет 95-летней правительнице лучше вести государственные дела.

11 мая принц Чарльз должен официально занять место усопшего отца. Он будет идти рука об руку с Елизаветой II на церемонии открытия Парламента. "Это очевидный знак о том, что королева не желает, чтобы корона миновала поколение, и что принц Чарльз станет играть еще мощнее фигурировать в монаршей жизни", — сообщил источник британской прессе.

Принц Филипп отступил от правительственных обязанностей шесть лет назад, уже тогда некоторые его деловые функции легли на плечи старшего наследника. Однако сейчас, по мнению окружения королевской семьи, 72-летний Чарльз займет более устойчивое и статусное положение в монаршем коллективе. Предполагается, что совсем скоро он будет готовиться занять королевский престол и заменит Елизавету II на лидерском поприще. Члены семьи осознают непростое время для королевы и помогают ей по мере возможности.