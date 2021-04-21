Асмус в вызывающем платье устроила жаркие танцы

14 апреля звезде исполнилось 33 года. Празднование оказалось крайне громким.

Многие отмечают, что после развода с Гариком Харламовым, актриса стала крайне раскрепощенной. Частые откровенные фото, истории о работе в театре, снятые в белье, и насмешки над поклонниками на эту тему уже давно стали частью образа артистки в личном блоге в "Инстаграм". Она отказывается говорить о личной жизни, но многие издания подозревают диву в новом романе.

Однако существует и другое мнение. Для некоторых поклонников оно нашло подтверждение именно на последней вечеринке. На мероприятии Кристина Асмус появилась в сверкающем ярко-алом платье с внушительным вырезом на спине. Оно выгодно подчеркивало стройную фигуру звезды. Дело было не только в платье. На многих "историях" в Сети, некогда скромная и закрытая актриса, ведет себя крайне вызывающе. Она томно смотрит в кадр, двигает ягодицами в такт громкой музыке и не скрывает своих эмоций.

Пользователи отметили, что дива, вполне возможно, просто пытается привлечь внимание одного из присутствующих мужчин. Своим поведением Кристина Асмус якобы демонстрирует, что готова к новым романтическим приключениям. Комментариев на тему своих увлечений звезда не дает, поэтому пока поклонникам остается лишь выдвигать свои предположения.

Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов официально завершили свои отношения в прошлом году. Долгое время юморист старался поддерживать версию, связанную с разводом по обоюдному согласию. Однако в какой-то момент артистка заявила, что она ушла от мужа. Известно, что они стараются сохранять теплые отношения ради дочери. На вечеринке в честь дня рождения Кристины Гарика не было.

