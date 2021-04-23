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"Работать надо": Долина упрекнула российских женщин в лени

Лариса Долина заявила, что каждая женщина должна регулярно следить за собой, только так достигается результат.
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В свои 65 лет Лариса Долина прекрасно выглядит и не стесняется показываться на светских тусовках в мини. Не так давно певица сильно похудела – ей удалось сбросить 21 килограмм. Вокруг преображения звезды ходит много слухов. Недавно Лариса Долина решила их опровергнуть и рассказала, что обошлась без операций, но прибегала к промежуточному голоданию.

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 Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

Однако поклонники продолжают сомневаться в словах артистки и распускают слухи о многочисленных пластических операциях звезды. В ответ на это исполнительница заявила, что ей действительно мало кто верит. Даже когда Долина размещает собственные фото в соцсетях, ее обвиняют в злоупотреблении фотошопом. Однако артистка уверяет, что на ее снимках нет "ни грамма фотошопа". Ее секрет в том, что она сбросила лишний вес, а фото делает при хорошем свете.

Лариса Александровна добавила, что надо регулярно следить за собой – именно так она и делает. Эффект достигается благодаря постоянному труду над своей внешностью, а россиянки ленивые и работать над собой не хотят – об этом заявлении сообщил "Собеседник".

Напомним, что в последнее время певица привлекает к себе повышенное внимание не только из-за внешних изменений. Недавно Лариса Долина стала инициатором конфликта с молодой тиктокершей Валей Карнавал, а затем вступила в спор с Михаилом Гребенщиковым, что тоже вызвало резонанс в обществе.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 23 апреля 2021, 22:17 Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

саваоф
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стилиста фтопку! кто ж открывает такой лоб как у ленина, туды его в качель
саваоф
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уху ела, старая злобная карга
Гость694980
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ой,пусть не смешит мои пятки.работает над ней только пластический хирург и фотошоп.вон кто-то выложил её натуральное фото,ведь страшнее смерти без фильтров.и да...если бы жила как все женщины России,без своих миллионов,давно бы на все 120 выглядела бы
игорь
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а что можно в ответ сказать ей
сама никогда не работала а ВЯКАЕТ
на стройке была ли когда либо? маляром штукатуром
Гость694143
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И смех,и грех!
ос
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Не у каждой россиянки есть лишний миллион долларов на свою внешность. Но как бы там ни было, россиянки самые красивые и ухоженные женщины в мире . Природная данность. Не хитрите, Лариса Александровна, вы отдались в руки пластических хирургов и эстетической косметологии после диет. Мы не спрашиваем почему вы раньше так плохо выглядели - пусть это будет вашей тайной 👍🤣🤣🤣
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