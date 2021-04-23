"Работать надо": Долина упрекнула российских женщин в лени

Лариса Долина заявила, что каждая женщина должна регулярно следить за собой, только так достигается результат.

В свои 65 лет Лариса Долина прекрасно выглядит и не стесняется показываться на светских тусовках в мини. Не так давно певица сильно похудела – ей удалось сбросить 21 килограмм. Вокруг преображения звезды ходит много слухов. Недавно Лариса Долина решила их опровергнуть и рассказала, что обошлась без операций, но прибегала к промежуточному голоданию.

Однако поклонники продолжают сомневаться в словах артистки и распускают слухи о многочисленных пластических операциях звезды. В ответ на это исполнительница заявила, что ей действительно мало кто верит. Даже когда Долина размещает собственные фото в соцсетях, ее обвиняют в злоупотреблении фотошопом. Однако артистка уверяет, что на ее снимках нет "ни грамма фотошопа". Ее секрет в том, что она сбросила лишний вес, а фото делает при хорошем свете.

Лариса Александровна добавила, что надо регулярно следить за собой – именно так она и делает. Эффект достигается благодаря постоянному труду над своей внешностью, а россиянки ленивые и работать над собой не хотят – об этом заявлении сообщил "Собеседник".

Напомним, что в последнее время певица привлекает к себе повышенное внимание не только из-за внешних изменений. Недавно Лариса Долина стала инициатором конфликта с молодой тиктокершей Валей Карнавал, а затем вступила в спор с Михаилом Гребенщиковым, что тоже вызвало резонанс в обществе.