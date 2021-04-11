"Лариса вляпалась": Садальский назвал "помойкой" звездную противницу Долиной

Станислав Садальский шокирован положением Ларисы Долиной на шоу Максима Галкина. По мнению актера, певица попала в недостойное общество.

На днях Лариса Долина приняла участие в ютуб-проекте Максима Галкина "Музыкалити" вместе с популярным блогером Валей Карнавал. Знаменитая вокалистка призналась, что ей неинтересно и неприятно дискутировать с молодой звездой на тему музыки, так как ее 19-летняя собеседница не обладает достаточной компетентностью. Исполнительница шлягера "Погода в доме" несколько раз хотела уйти со съемок, так как конфликт с Валей Карнавал с течением времени только назревал. Актер Станислав Садальский прокомментировал скандальную ситуацию, в которую попала народная артистка России.

"У меня огромное уважение к Ларисе Долиной, сидеть с какой-то помойкой — это недостойно. Где Лариса Долина, и где эта блогерша. Мне печально, что Лариса вляпалась", — выразился артист. По мнению кинозвезды, оппонентка легендарной певицы прославилась потому, что сейчас в моде бесталанность.

Кроме того, Станислав Садальский высказался об авторитете Максима Галкина, который пытался сглаживать отношения Вали Карнавал и Ларисы Долиной. Актер полагает, что звезды приходят на шоу к телеведущему лишь из уважения к Алле Пугачевой. Как выразился артист, супруг Примадонны никогда бы не сделал блистательную карьеру, если бы не почетный статус его жены.

