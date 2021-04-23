"Мне так хорошо сейчас!": 65-летняя Долина рассказала о четвертом замужестве

В последние дни много пишут о том, что Лариса Долина якобы потратила миллион долларов на преображение внешности. Мол, она похудела до 44 размера одежды и вообще стала похожа на школьницу. "Мне надоело на себе носить тяжесть и я сильно похудела. Я сдала кровь, анализы показали, что я могу есть, а что мне категорически нельзя употреблять. У меня было промежуточное голодание", – сообщала тогда звезда о секрете преображения звезда. Корреспондент "Дни.ру" лично убедился в разительных переменах во внешности певицы.
"Все утверждают, что фотографии, которые я публикую в "Инстаграме, подвергаются ретуши, – вздыхает артистка. – И мало кто верит мне, к сожалению, что это не так, что никогда не использую ни грамма "Фотошопа". Секрет прост – хороший свет плюс мое похудение на 21 килограмм. Надо следить за собой – использовать всевозможные маски, обертывания. Это все женские дела. А многие женщины ленятся, вот и все, поэтому и критикуют меня".
Единственной дочери звезды – Ангелине Миончинской – в мае исполнится 38 лет. Но чтобы не выглядеть старше 65-летней матери, она тоже взялась за себя. "Я не могу приказывать ей – она такой человек, что все всегда решает сама, – уверяет Долина. – Видимо, я для нее явилась стимулом и сейчас она начинает худеть".
У Лариса Долиной есть внучка Александра, которая вполне может гордиться молодой бабушкой. Но не собирается ли певица снова замуж? "Я уже трижды там была (ее мужьями в разное время были музыканты Анатолий Миончинский, Виктор Митязов и Илья Спицын – Прим. ред.), – улыбается певица. – И мне так хорошо сейчас! Я свободная женщина".
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