"Выглядит нелепо": надменную Долину прилюдно унизили после громкого скандала

Известный модельер Джемал Махмудов уличил Ларису Долину в полном отсутствии вкуса в выборе одежды.



Кутюрье побывал в гостях у певицы и был шокирован ее гардеробом. Эксперту моды пришлось попотеть, чтобы сделать из Ларисы Долиной икону стиля.



Артистка трепетно относится к подбору сценических нарядов. Но, несмотря на это, по мнению многих дизайнеров, выглядит нелепо. Гордая звезда не любит, когда ее критикуют или спорят с ней. Подтверждение тому – недавний скандал на ютуб-шоу "Музыкалити" с тиктокершей Валей Карнавал.

Однако к советам Джемала Махмудова она отнеслась с уважением. Хотя модельер в эфире своего ютуб-шоу высказал унизительную для нее оценку. Он заявил, что в шкафу знаменитости увидел все, кроме стиля. С безвкусицей специалисту пришлось бороться.

В частности, кутюрье посоветовал Ларисе Долиной отказаться от длинных мешковатых юбок. Поговорив со знаменитостью о ее предстоящем грандиозном концерте, модельер предложил создать для певицы за сутки сценический костюм. Результат пришелся джаз-диве по вкусу. Ранее звезда рассказала, каким образом скинула лишние килограммы.