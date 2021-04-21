"Только пью воду": молодящаяся Долина изводит себя ради красоты

О том, каким образом артистка похудела, ходит множество слухов. Поговаривают, что Лариса Долина заплатила за преображение и омоложение миллион долларов. Якобы не обошлось без помощи пластических хирургов.
Сама же певица отрицает, что делала подобные операции. Она уверяет, что похудела благодаря определенной диете. Лариса Долина призналась, что ей надоело носить на себе лишний вес, и она всерьез за себя взялась.
Сдав анализы, исполнительница узнала, что ей можно есть, а что противопоказано. Знаменитость прибегнула к промежуточному голоданию. "Только пью воду", — сообщила Лариса Долина.
Кардинально измениться внешне певица решила и в связи со своим предстоящим шоу. Поклонники также предполагают, что 65-летняя артистка нашла новую любовь, которая, как известно, благотворно влияет на внешность женщины.
Но Лариса Долина не спешит делиться подробностями личной жизни. Она прямо заявила, что обсуждать данную тему не любит.
Что касается стиля певицы, то свой сценический образ она продумывает самостоятельно. К слову, Лариса Долина не гнушается и вещами из масс-маркета. Интересные образы помогает ей подбирать дочь.
Напомним, ранее наследницу и внучку артистки затравили пользователи Сети. Ангелина и Саша появились на программе "Звезды сошлись" на НТВ. Многие зрители сошлись во мнении, что наследницы Ларисы Долиной не умеют вести себя на публике.
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