Долину заподозрили в тайных чувствах к Гребенщикову

После того, как Лариса Долина сцепилась с Михаилом Гребенщиковым, ее позиция вызвала определенные подозрения.

Лариса Долина стала звездным гостем шоу "Ну-ка, все вместе!", одним из экспертов которого является Михаил Гребенщиков. Когда музыкант не поддержал одного из участников шоу, высказав свое честное мнение, Лариса Александровна очень возмутилась. В результате между артистами завязалась перепалка, после которой Лариса Долина вновь привлекла к себе повышенное внимание общественности.

Пока другие публичные личности еще определяются, на чьей стороне они в этом споре, диджей, дизайнер и гражданская жена Данко Мария Силуянова вступилась за Михаила. С долей юмора подруга Гребенщикова предположила, что исполнительница могла ополчиться на музыканта за былой отказ, возможно, 45-летний артист просто нравится Долиной. В комментарии журналу "Собеседник" Силуянова добавила, что это шоу не предполагает криков друг на друга и Гребенщиков имел полное право высказать свое мнение об участнике.

Напомним, что совсем недавно Долина скандально прославилась на шоу Максима Галкина "Музыкалити". Артистка вступила в конфликт с молодой тиктокершей Валей Карнавал, посоветовав ей сначала получить музыкальное образование, а лишь потом показываться зрителям. После этого многие звезды в соцсетях высказали свои позиции относительно произошедшего. Примечательно, что Михаил Гребенщиков посчитал, что в том конфликте Лариса Долина была права.