"Пенсия должна быть 100 тысяч, не меньше!": Поргина захотела жить как иностранка

Людмила Поргина не раз подвергалась критике за то, что она получает достаточно большую по сравнению со средней российской пенсию и еще жалуется на жизнь. Актрисе платят 53 тысячи рублей – это обычная средняя российская выплата по старости плюс надбавка от мэра Москвы Сергея Собянина в 30 тысяч. Однако звезда этим не довольна.
Абсолютно любой пенсионер, по мнению Людмилы Поргиной, должен иметь право купить путевку в Турцию и покупать необходимые лекарства. Именно сумма в сто тысяч рублей кажется актрисе достойной. Что касается жизни в Москве, то здесь этих денег и вовсе не хватит на нормальное существование. А у России есть для этого все ресурсы, считает актриса.
"Для кого-то моя пенсия большая, но это не норма. Это мало! Почему мы должны быть хуже всех! В России все ресурсы: нефть, газ, металлы, бриллианты, золото… Я хочу, чтобы все люди жили хорошо! Как иностранцы. Они на свою пенсию могут ездить по всему миру", – заявила Поргина.
Актрисе жаль пенсионеров, которые получают минимальную выплату. По словам вдовы Николая Караченцова, этих денег им едва хватает на еду, пишет "Собеседник".
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