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Уговорила Уильяма: Кейт Миддлтон готовится к рождению четвертого ребенка

Уговорила Уильяма: Кейт Миддлтон готовится к рождению четвертого ребенка

Кейт Миддлтон. Фото: Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
39-летняя супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон задумалась о пополнении в семье. О том, что герцогиня Кембриджская хочет вновь забеременеть, сообщили инсайдеры.
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Кейт Миддлтон мечтала о большой семье. Якобы она всегда знала, что будет матерью четверых детей. Сейчас герцогиня Кембриджская воспитывает троих наследников: семилетнего Джорджа, пятилетнюю Шарлотту и двухлетнего Луи.

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Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

 Елизавета II

Елизавета II королева Великобритании

Узнав о том, что ее сестра Пиппа ждет второго ребенка, супруга принца Уильяма стала задумываться о четвертой беременности, но из-за пандемии коронавируса она отложила эту идею. Когда появилась вакцина от ковида, Кейт поняла, что можно готовится к пополнению.

По словам инсайдеров, Миддлтон, которая в следующем году отметит 40-летие, понимает, что "часики тикают", поэтому решила подготовить свой организм к новой беременности. Герцогиня Кембриджская начала соблюдать диету.

При этом принц Уильям не разделял стремление супруги произвести на свет еще одного ребенка. Миддлтон пришлось уговаривать мужа. В итоге желание жены вдохновило внука Елизаветы II на рождение четвертого наследника.

Королева Великобритании отнеслась к планам Уильяма и Кейт Миддлтон очень положительно. Правда, Елизавета II беспокоится из-за того, что супруга ее внука отказалась нанимать еще одну няню.

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Автор: 11 февраля 2021, 04:36 Источник: Us Weekly ✓ Надежный источник
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