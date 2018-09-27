Родство с Киркоровым и измена мужа: чего достигла Ани Лорак к 40 годам

27 сентября исполнилось 40 лет одной из самых привлекательных певиц отечественного шоу-бизнеса – Ани Лорак. Dni.ru собрали фото. отражающие разные вехи жизненного пути популярной артистки.
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