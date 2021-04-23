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Фрэнсис Макдорманд. Фото: T. Lowe/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com Энтони Хопкинс. Фото: Trademark Films/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Кэри Маллиган. Фото: Focus Features/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com Стивен Ян. Фото: Nicole Kubelka via www.imago-ima/ www.imago-images.de/ www.globallookpress.com Гленн Клоуз. Фото: AdMedia/ www.globallookpress.com

Хопкинс, Олдман и Макдорманд: стал известен звездный состав церемонии вручения "Оскара"

Алина Бадретдинова

Алина Бадретдинова блогер

 Блогер из Америки. Коуч по английскому. Среди учеников - Старбакс, Яндекс, Сбербанк. В "Инстаграме" рассказывает о жизни в Лос-Анджелесе.
О звездном составе на предстоящей церемонии вручения премии "Оскар-2021" рассказала "Дни.ру" блогер Алина Бадретдинова.
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Звезды в этом году соберутся самые разные, и как заслуженные и "титулованные", так и только набирающие ход актеры посетят церемонию. Объединяет их то, что все они – довольно интересные персонажи. Давайте узнаем больше о звездах Оскара-2021 и затронем самые интересные и необычные факты, связанные с их номинациями или биографиями.

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Фрэнсис Макдорманд, которая может получить уже третью статуэтку, рисковала лишиться второй. Свою награду, полученную в 2018 году, актриса едва ли не потеряла почти сразу, празднуя свою победу. На вечеринке, посвященной празднованию, неизвестный мужчина уже уходил со статуэткой, и Фрэнсис даже не заметила это, однако ей помог Гари Олдман, остановивший вора. А еще Фрэнсис – первая женщина, получившая номинации на актерскую игру и работу продюсера.

Фрэнсис Макдорманд. Фото: T. Lowe/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com

Сам же Гари, оказывается, в свое время был женат на Уме Турман. Этот брак случился еще до ее роли в "Криминальном чтиве" – актеры пробыли супругами 2 года, скрепив отношения в 1990 и разорвав неудачный союз в 1992.

Еще один уже заслуженный актер Энтони Хопкинс мог расширить свой послужной список бондианой. Актер мог сыграть не самого агента, а его антагониста. Однако режиссер "Золотого глаза" Мартин Кэмпбелл не самый большой приятель Энтони, и у актера с режиссером были некоторые разногласия. Также Хопкинс мог сыграть в Бэтмене версии Нолана, но отказался из-за того, что не любит комиксы.

Энтони Хопкинс. Фото: Trademark Films/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com

Виола Дэвис, звезда "Ма Рейни: Мать блюза", выиграла свои первые премии еще 20 лет назад, и, попав в большое кино и театр, завела дружбу со многими актерами. Теплые отношения с Джорджем Клуни, например, привели к тому, что медовый месяц после своей свадьбы с Джулиусом Тенноном актриса провела на вилле Клуни в Италии. В этом году Виола получила номинацию, сыграв 26 полных минут в "Ма Рейни".

Еще одна необычная история свадьбы связана со звездой из "Девушки, подающей надежды" Кэри Маллиган. Актриса вышла замуж за музыканта Маркуса Мамфорда, но примечательно то, что звезды знают друг друга гораздо дальше – еще будучи детьми они дружили и ходили вместе в одну церковь, потому что жили рядом. Однако детская дружба сперва не вылилась в нечто большее, поскольку будущие супруги выбрали разные жизненные пути и встретились снова, когда прошло уже приличное время.

Кэри Маллиган. Фото: Focus Features/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com

У Риза Ахмеда история свадьбы тоже не совсем обычная – актер женился если не тайно, то уж очень закрыто для своего статуса, и о свадьбе Риза все узнали только когда он упомянул об этом в одном из интервью. Однако на этом интересные факты из биографии актера не заканчиваются. Оказывается, Риз – не только актер, но и музыкант. В свое время он выпустил несколько хип-хоп треков, а также участвовал в рэп-дуэте Swet Shop Boys, в составе которого также выпустил немного музыки.

Стивен Ян, сыгравший в "Минари", – один из владельцев успешного ресторана в Лос-Анджелесе. При этом свою популярность актер в этом деле не использовал, так что успех в ресторанном бизнесе можно объяснить только выдающимися способностями актера и его брата, с которым они и открыли заведение.

Стивен Ян. Фото: Nicole Kubelka via www.imago-ima/ www.imago-images.de/ www.globallookpress.com

Немного о грустном: одним из номинантов является Чедвик Боузман, погибший летом 2020 года. Заветную статуэтку Оскара актер может получить только посмертно. Кстати, таких случаев было немного – за всю историю Оскара всего 7 актеров до него были номинированы на премию посмертно.

Гленн Клоуз, рекордсменка по номинациям без побед за женские роли, в этом году получила номинацию на лучшую роль за игру в фильме "Элегия Хиллбилли". Примечательно же то, что вместе с этим премия "Золотая малина" выдала актрисе номинацию на худшую роль.

Гленн Клоуз. Фото: AdMedia/ www.globallookpress.com

Хлоя Чжао и Эмиральд Феннел же сами задают тренд. На премию этого года впервые за всю историю номинировали сразу двух режиссеров-женщин одновременно.

В общем, в этом году состав собрался интересный, и звезды удивляют не только своей игрой, но и своими биографиями. Да и сами номинации выходят из обычного ряда и отмечаются рекордами или прорывами.

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Фото: x99 / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
23 апреля 2021, 23:54 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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