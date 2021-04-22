Необычно и громко: раскрыты подробности предстоящей церемонии вручения "Оскара"

После неудачного для киноиндустрии 2020 года многие не знают, что ожидать от Оскара-2021 и ждать ли его вообще. Однако режиссеры, продюсеры и актеры на церемонию надеются – большое и громкое шоу может заново вдохнуть жизнь в большое кино и переключить зрителей с онлайн-сериалов на громкие показы. К тому же, после года онлайн-конференций в Zoom многие все же ждут привычный Оскар в Голливуде, где в одном месте соберутся все звезды, так что продюсерам самой большой киноцеремонии надо удивлять.



И они стараются. В своих интервью и анонсах продюсеры церемонии поведали, что Оскар действительно пройдет в Голливуде, но не только в традиционном театре Долби – там вообще пройдут только «дополнительные элементы шоу». Основное шоу пройдет в центре Лос-Анджелесе. Из интересного – организаторы решили провести необычное шоу и сделать вручение похожим на фильм. Как? Пока неизвестно, но продюсеры обещали, что каждый участник в конце почувствуют себя частью единого события, которое будет чувствоваться как фильм. В связи с этим, а также с мерами безопасности, публики будет немного. Видимо, соберутся только номинанты, однако и среди них звезд, очевидно, немало. Реализации такой идеи, видимо, будет способствовать музыка.

Скорее всего, именно из-за этой концепции организаторы исключили возможность подключения по Zoom. Но попасть в Лос-Анджелес могут далеко не все: приличное количество номинантов из Великобритании и не только не смогут находиться в Голливуде из-за транспортных ограничений. Это вынудило организаторов к созданию отдельной локации в Лондоне, где звезды с Туманного Альбиона также смогут принять участие в конференции и выступить со своими речами.

А звезд-номинантов из Британии в этом году набралось немало. Саша Барон Коэн, Кэри Маллиган, Риз Ахмед – главные звезды из самых нашумевших картин года, компанию которым составят Дэниэл Калуя, Энтони Хопкинс, Оливия Колман, Ванесса Кирби и Гари Олдман. Очевидно, что оставить такой состав без церемонии было просто невозможно, как и других заграничных звезд, например, актрис Юн Е-джон и Марию Бакалову и режиссера Томаса Винтерберга.

Вручать же награды будут 15 звезд. По традиции, среди них – четверо победителей прошлого года, а именно Хоакин Феникс, Рене Зеллвегер, Брэд Питт и Лора Дерн. Также во вручении примут участие победитель в режиссерской номинации прошлого года Пон Чжун Хо, а также Анджела Бассетт, Холли Берри, Дон Чидл, Брайан Крэнстон, Харрисон Форд, Реджина Кинг, Марли Мэтлин, Рита Морено, Риз Уизерспун и Зендая. Такой звездный состав организаторы выбрали тоже в связи со своей идеей вручать награды, как в кино.