Константин Хабенский стал ведущим "Дома-2"

В честь выхода фильма актер принял участие в откровенном интервью. По словам самого Хабенского, исполнять роль ведущего – тяжело. Стоит отметить, что Константин ранее не появлялся в подобном образе.
Однако продюсеры проекта "Дом-2" неоднократно связывались с артистом и предлагали вакантное место. Более того, за предложением последовало оглашение внушительного гонорара.
"Самое запоминающееся предложение, которое поступало, это – вести "Дом-2". Я, конечно, задумался, там сразу была озвучена сумма. Я попросил дать мне три дня на решение", – рассказал Хабенский.
Выяснилось, что продюсеры "Дома-2" чуть ли не выискивали артиста в общественных местах. А при каждом удобном случае напоминали о денежном вознаграждении. Чистосердечное признание произошло в эфире "Вечернего Урганта". Там Константин и рассказал о навязчивых работниках скандальной телестройки.
К слову, Хабенскому все же удалось побыть в роли ведущего. Эту возможность ему предоставил Иван Ургант. Коллеги разыграли сцену из "Дома-2" и обсудили насущные вопросы на лобном месте. Конечно же, Константину досталась главная роль: он исполнил старый монолог Ольги Бузовой.
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