Константин Хабенский стал ведущим "Дома-2"

Звезда театра и кино появилась на публике в новом амплуа. Константин Хабенский исполнил роль телеведущего в киноленте "Трое". Несмотря на то, что когда-то артист был востребован на телевидении, новый персонаж дался ему непросто.

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