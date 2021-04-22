Оскорбленная дочь публично оставила Борисову

Теледива появилась на премьере фильма со своей дочкой. Видимо, девочка осталась недовольна происходящим.

Дана Борисова практически всегда охотно общается с представителями прессы и старается откровенно отвечать даже на самые неоднозначные вопросы. Судя по всему, дочь дивы этим не пошла в маму. Вместе они появились на премьере фильма "Любовь и монстры", где тут же оказались в центре внимания.

Наследница теледивы уже совсем не маленькая девочка, как думают некоторые. Она активно экспериментирует с прической и макияжем, стараясь выглядеть стильно. Родительница не препятствует самовыражению дочки и разрешает ей даже краситься перед школой. Сейчас Полина – темная шатенка с удлиненным каре.

Журналисты попытались поговорить с девочкой. Многие дети звезд шоу-бизнеса с радостью принимают внимание прессы к себе, но Полина оказалась совсем другой. Она несколько раз уточнила, может ли не отвечать на вопросы о своих хобби, а затем и вовсе сбежала от мамы в толпу. Она успела рассказать лишь то, что сейчас активно играет на гитаре и изучает иностранные языки.

Оставшаяся в гордом одиночестве Дана Борисова отметила, что современные дети просто не хотят напрягаться, так как все невероятно ленивы. По ее мнению, если бы она не платила за преподавателя по музыке, Полина бы не взяла в руки инструмент. "Если не пнешь, так и будет сидеть в телефоне!" – пожаловалась дива.

