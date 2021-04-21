"Распухшая какая-то": вдова Кобзона побила Пугачеву

В фан-аккаунте избранницы певца в "Инстаграм" появился снимок, на котором позируют Нелли Кобзон и Примадонна. Поклонники блондинки поздравили Аллу Пугачеву с днем рождения.
На фото супруга Иосифа Кобзона выглядит великолепно. У нее безупречная прическа, нежный макияж и подчеркивающее стройную фигуру красное платье.
Алла Пугачева же в черном балахоне с копной волос. Светское мероприятие, на котором сделан кадр, проходило, когда звезда страдала лишним весом, что сразу отметили фолловеры. Подписчики посчитали, что Нелли Кобзон выглядит явно лучше.
По словам россиян, фото выбрано неудачное для Примадонны. "Алла Борисовна тут распухшая какая-то", — высказался один из пользователей соцсети. Но были и те, кто заступился за Аллу Пугачеву, заявив, что им больше нравится именно она.
Сегодня, в свои 72 года, певица выглядит потрясающе. Несколько лет назад она похудела, сделала ряд процедур красоты. Звезда держит себя в форме. Кроме того, она сменила прежний гардероб на более молодежные и смелые наряды. Многие россияне полагают, что вторая молодость пришла к Алле Пугачевой с появлением на свет детей от Максима Галкина – двойняшек Лизы и Гарри.
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