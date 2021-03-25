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Инсульт? Народ бьет тревогу из-за перекошенного лица Пугачевой

Инсульт? Народ бьет тревогу из-за перекошенного лица Пугачевой

Накануне в личном блоге лучшей подруги Аллы Пугачевой Алины Редель появилась фотография с празднования дня рождения ее невестки Анастасии. На торжестве присутствовала и Примадонна.
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Среди приглашенных также были телеведущая Арина Шарапова. Гости сделали несколько памятных кадров с именинницей. Стоит отметить, что на снимке Алла Пугачева выглядит довольно свежо. Для семейного торжества она выбрала черное платье с цветочный принтом, которое дополнила широким поясом с крупной пряжкой.

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Алла Борисовна Пугачева певица

Правда, не все поклонники оценили новую фотографию Примадонны. Некоторые отметили, что на последних снимках, которые появляются в Сети, у артистки часто открыт рот. Фанаты переживают, уж не случилось ли что со здоровьем Аллы Пугачевой? В комментариях люди намекнули на инсульт, вследствие которого лицо часто бывает перекошено. Досталось и телеведущей Арине Шараповой, которую с трудом узнали.

"А у Аллы рот никогда не закрывается! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" , "Пугачеву инсульт что-ли прихватил на этом фото она с открытым ртом стоит как после инсульта", "Шарапова блииин, какая толстая", "Шарапова Ужос", – написали недовольные.

Напомним, недавно Алла Пугачева попала в очередной скандал. После выхода на экраны шоу "Сегодня вечером" зрители обратили внимание на то, что лицо Примадонны в кадре постоянно меняется. Они предположили, что монтажерам пришлось "замылить" изображение, чтобы звезда выглядела моложе.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 25 марта 2021, 10:21 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Ответить:

Гость660089
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Дебилы, живут жизнью бабки миллионерши
Да уж
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Народ бьёт тревогу!!! Сильно сказано!
1

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