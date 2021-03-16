Пугачеву в сексуальном наряде высмеяли на всю страну на Первом канале

Эпатажный юбилей ведущей "Орла и решки" прошел в дорогом ресторане, расположенном в центре Москвы. По нескромным подсчетам любопытных поклонников, Анастасия Ивлеева потратила на празднование около 10 миллионов рублей.
Стоит отметить, что костюмированные вечерние посиделки переросли в настоящую вакханалию. Ведь основной тематикой праздника стало кибер-барокко. Каждый гость пытался отличиться и привнести что-то свое в устоявшуюся атмосферу вечеринки.
Вот и Алла Пугачева вместе с именитыми стилистами работала над уникальным образом. Многочисленная аудитория уже высмеяла попытку Примадонны выглядеть моложе и свежее: она надела короткие шортики и прозрачную тунику черного цвета.
Напомним, телеведущий Иван Ургант не стал скрывать своих эмоций и тоже высказался по поводу прошедшего мероприятия. Первой под удар шоумена попала Алла Борисовна. Именно на ее фотографиях заострилось внимание юмориста.
"По кому-то видно, что Алла Борисовна замечательно выглядит...Есть еще фотографии, где она с Элджеем. Она подошла к нему и сказала: "Игорь, как же тебе хорошо без усов!", – сострил Иван в эфире.
К слову, один из самых дорогих и важных подарков для блогера преподнесли именно Галкин и Пугачева. Примадонна лично вручила девушке подготовленные фотооткрытки и крест с изумрудами на тонкой переливающейся цепочке.
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