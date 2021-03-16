Пугачеву в сексуальном наряде высмеяли на всю страну на Первом канале

Прошедшие выходные запомнились нашумевшей вечеринкой Анастасии Ивлеевой. Блогерша знатно постаралась, пригласив главных представителей российского шоу-бизнеса. В основном листе была Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин. Правда, звездам пришлось соблюдать установленный дресс-код.

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