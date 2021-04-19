"Входит и выходит": Лазарев и Малиновский впервые открыто показали свою любовь

Сергей Лазарев и Алекс Малиновский продемонстрировали любовь к опасным развлечениям, совершив опасный прыжок в сенот.

Близкие друзья отдыхают в Мексике и щедро делятся с подписчиками своих инстаграм-аккаунтов фото и видео из отпуска. Один за другим они показали поклонникам, как совершили рискованные прыжки в сенот – провал в земле, образованный при обрушении свода пещеры. В провале протекают чистейшие подземные воды, в которые Сергей Лазарев и Алекс Малиновский и решили прыгнуть с большой высоты, таким образом заявив о своей любви к опасным прыжкам.

Малиновский опубликовал видео в режиме "бумеранг", на котором он летит в воду, а затем "входит и выходит" – именно так близкий друг Лазарева подписал свой ролик. Сам исполнитель тоже продемонстрировал поклонникам свой бесстрашный прыжок и рассказал о том удовольствии, которое он при этом получил. Певец признался, что прыгают со скалы только сумасшедшие, коими они и являются, поэтому друзья тоже "сиганули с высоты".

Напомним, что ранее Малиновский уже показывал своим подписчикам, как они с Лазаревым катаются в Мексике на американских горках. Друзья довольно давно отдыхают в Мексике. Ранее они также уже не раз путешествовали вместе и пробовали самые экзотические развлечения. Вокруг отношений знаменитостей ходит много слухов. Поклонники все время пытаются найти ответ на вопрос, кого Сергей Лазарев и его друг предпочитают больше: женщин или мужчин.