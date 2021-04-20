Экс-возлюбленный Лорак сделал заявление о ее возвращении к мужу

Юрий Фалеса, некогда бывший продюсером и гражданским мужем Ани Лорак, одобряет решение певицы о воссоединении семьи.

В сети уже несколько месяцев ходят слухи о возвращении украинской певицы к Мурату Налчаджиоглу, с которым она развелась двумя годами ранее. Сама звезда все еще не комментировала эту информацию, однако на недавней вечеринке у Киркорова Ани Лорак уже не скрывала нежных чувств к бывшему, что окончательно подтвердило догадки поклонников.

Теперь о личной жизни знаменитости высказался Юрий Фалеса, который познакомился с юной Каролиной, когда ей было всего 13 лет. Продюсер был покорен талантом девочки и решил сделать ее звездой. Уже позже их отношения приобрели романтический характер. Юрий тогда развелся с женой и поделил с ней детей, однако на Лорак так и не женился, так как на первом месте у пары всегда была работа. В 2005 году пара рассталась, на что во многом повлияла оранжевая революция. Фалеса остро переживал расставание с исполнительницей и ударился в работу.

Через несколько лет Ани Лорак связала свою жизнь с турком Муратом Налчаджиоглу, и у пары родилась дочь София. После измены мужа брак распался, однако, если сейчас бывшие супруги нашли в себе силы все забыть, то это, по мнению продюсера, правильное решение. В интервью "Собеседнику", Фалеса заявил, что ради дочки можно простить даже измену.

Дочь самого Юрия так и не простила отца за уход из семьи. Девушка посчитала, что он предал семью, уйдя к Ани Лорак, и до сих пор не общается с папой.