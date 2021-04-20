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Шоу-бизнес
Экс-возлюбленный Лорак сделал заявление о ее возвращении к мужу

Экс-возлюбленный Лорак сделал заявление о ее возвращении к мужу

Юрий Фалеса, некогда бывший продюсером и гражданским мужем Ани Лорак, одобряет решение певицы о воссоединении семьи.
прочитано 900 раз

В сети уже несколько месяцев ходят слухи о возвращении украинской певицы к Мурату Налчаджиоглу, с которым она развелась двумя годами ранее. Сама звезда все еще не комментировала эту информацию, однако на недавней вечеринке у Киркорова Ани Лорак уже не скрывала нежных чувств к бывшему, что окончательно подтвердило догадки поклонников.

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Ани Лорак Певица

Теперь о личной жизни знаменитости высказался Юрий Фалеса, который познакомился с юной Каролиной, когда ей было всего 13 лет. Продюсер был покорен талантом девочки и решил сделать ее звездой. Уже позже их отношения приобрели романтический характер. Юрий тогда развелся с женой и поделил с ней детей, однако на Лорак так и не женился, так как на первом месте у пары всегда была работа. В 2005 году пара рассталась, на что во многом повлияла оранжевая революция. Фалеса остро переживал расставание с исполнительницей и ударился в работу.

Через несколько лет Ани Лорак связала свою жизнь с турком Муратом Налчаджиоглу, и у пары родилась дочь София. После измены мужа брак распался, однако, если сейчас бывшие супруги нашли в себе силы все забыть, то это, по мнению продюсера, правильное решение. В интервью "Собеседнику", Фалеса заявил, что ради дочки можно простить даже измену.

Дочь самого Юрия так и не простила отца за уход из семьи. Девушка посчитала, что он предал семью, уйдя к Ани Лорак, и до сих пор не общается с папой.

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Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 20 апреля 2021, 12:43 Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Замужем? Вышедшая в свет Ани Лорак блеснула кольцом

комментарии

Ответить:

Гость688491
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Турок испытывает материальные трудности, поэтому снова полюбил свою бывшую, которой все равно будет изменять, как только встанет на ноги покрепче
Гость693826
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Он понял, что на свои не проживет, а она, что никому не нужна. В их мире(шоу) грязь кушается как конфетка. Противно и мерзко. Ничего святого
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