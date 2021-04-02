Дочь Толкалиной впервые представила публике молодого избранника

Продюсерами проекта про webcam стали Сергей Бондарчук и Алексей Кисилев. Режиссером выступил Евгений Сангаджиев, он же заявлен и в качестве соавтора. Роли в сериале исполнили Лена Тронина, Лукерья Ильяшенко, Алексей Агранович, Саша Горчилин.
На премьере многосерийной ленты заметили также дочь Любови Толкалиной Марию Михалкову-Кончаловскую под руку с молодым супругом -девушка впервые вывела в свет своего избранника. Пара поженилась в сентябре прошлого года. Мужем 19-летней модели стал 27-летний предприниматель Никита Кузьмин.
По словам наследницы актрисы, они с будущем супругом познакомились совершенно случайно. Ребята встретились у Киевского вокзала, когда Мария Кончаловская ехала с учебы, была уставшей и продрогшей. Молодой человек появился буквально из ниоткуда и спас положение. Девушка отметила, что не представляет, как парню удалось в итоге обменять свою рубашку на ее номер телефона.
Напомним, недавно Мария Михалкова-Кончаловская призналась, что плакала два дня после участия в кастинге шоу "Ты – топ-модель". Как отметила девушка, ей было неприятно слушать унизительные комментарии в свой адрес от членов жюри.
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