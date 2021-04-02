Неудачная кандидатура: принц Гарри может не справиться с новой работой

Недавно принц Гарри получил назначение в компанию, работающую с ментальным здоровьем, но эксперты усомнились в его способностях.

Герцог Сассекский получил пост директора по связям с общественностью в компании BetterUp, которая оказывает помощь людям, страдающим психическими проблемами. Этот назначение вызвало большой резонанс в обществе. После скандального интервью принц Гарри выглядит в глазах публики сапожником без сапог.

Супруг Меган Маркл и сам не раз жаловался, что пережил серьезную травму, когда потерял мать. До конца он так и и не смог оправиться, а жизнь продолжила преподносить ему не всегда приятные сюрпризы. Принц очень волнительно отнесся к ситуации, с которой им с женой пришлось иметь дело во время разрыва с королевской семьей. Кроме того, во время интервью Опре Уинфри стало известно о проблемах самой Маркл, которая страдала от депрессии и была на грани самоубийства. Принц Гарри не смог помочь жене и даже не отвел ее к специалисту.

В результате у экспертов вдруг возникли большие сомнения относительно профессиональной состоятельности принца на новом месте. Об этом сообщило британское издание Express. Кроме того, многочисленные возражения прозвучали в радиошоу Майка Грэма. Впрочем, многие резонно предположили, что в BetterUp никто не ждет от внука королевы реальной помощи для клиентов, скорее всего принц Гарри получил должность из-за своего громкого имени, которое нужно для раскрутки компании.