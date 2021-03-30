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Месть королевской семье: Раскрыта подноготная резонансных заявлений Маркл

Месть королевской семье: Раскрыта подноготная резонансных заявлений Маркл

Меган Маркл копирует в поведении принцессу Диану. К такому сенсационному выводу пришли специалисты после анализа ее речи.
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Жена принца Гарри Меган Маркл усиленно старается подражать любимице всех британцев — принцессе Диане. Но в отличие от принцессы она такими действиями преследует совершенно другие цели.

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

С первого дня появления Меган Маркл в королевской семье подданные заметили, как она стремится быть похожей во всем на мать принца Гарри. Герцогиня Сассекская одевалась как принцесса Диана, а также постоянно намекала на свое простое происхождение, что тоже сближало ее с матерью супруга.

В 1995 году принцесса Диана дала громкое интервью, в котором поведала о проблемах в отношениях с принцем Чарльзом и о намерении развестись. Интервью стало настоящей информационной бомбой. Но куда фееричнее стало интервью Меган Маркл телеведущей Опре Уинфри.

Лингвист проанализировал эти два интервью и сопоставил многие черты обеих женщин. По мнению специалиста, хоть герцогиня и принцесса одинаково скандально выставили свои семьи на глазах у всего мира, цели этих интервью были разные.

Меган Маркл хотела отомстить королевскому семейству за многочисленные скандалы. Принцесса Диана же стремилась обелить свое имя после травли ее в СМИ.

"Чарльз организовал целую кампанию, которая занималась тем, чтобы погасить принцессу Диану", — поведала лингвист Сара на своем ютуб-канале.

При этом принцесса Диана не переходила рамок и никогда не высказалась плохо в адрес самой монархии и своего мужа. В то время как Меган Маркл не скупилась на красочные выражения. По мнению лингвиста, ее беседа с журналисткой была заранее прописана.

Напомним, недавно дядя Кейт Миддлтон Гари Голдсмит заявил, что Меган Маркл намеренно подливает масла в огонь в отношениях с герцогиней Кембриджской. В этой модели Меган ведет себя как "тигр, который откусил голову овце".

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Фото: PPE/ face to face/ www.globallookpress.com
Автор: 30 марта 2021, 18:42 Источник: YouTube • Требует проверки
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