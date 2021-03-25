Принцу Гарри нашли работу после скандала с Елизаветой II

На днях все обсуждали новую работу принца Гарри в руководстве крупной компании. Однако королевский наследник не стоит на месте.

Стало известно, что теперь внук королевы вошел в состав комиссии по борьбе с дезинформацией в СМИ и других сферах жизни широкой общественности. Известно, что сама комиссия была сформирована Аспенским институтом.

Среди первостепенных задач организации значится анализ прессы на предмет распространения неправдивой информации. После полугода работы члены комисси должны будут отчитаться и предложить различные меры по борьбе с "фейками". Особенно пристальное внимание будет обращено на новости о выборах в США и различных вакцинах от злосчастного коронавируса.

Одним из руководителей организации является и экс-глава Агенства по кибербезопасности США Кристофер Кребс. Всего в комиссии числятся 15 специалистов из разных сфер. Как сообщает "Пятый канал", неделя у принца Гарри, видимо, проходит удачно: это назначение для него уже второе за несколько дней.

Так, недавно внук Елизаветы II занял управляющую должность в крупной компании, являющейся одним из проектов Кремниевой долины. Подчеркивалось, что он намерен заниматься коучингом в сфере карьерного роста. Как именно будут выглядеть задачи самого принца Гарри пока не совсем понятно, но королевский наследник был весьма доволен происходящим.

