"Все люди – отвратительные": покалеченная Фатеева столкнулась с воровством

Она была невероятно популярна: мужчины мечтали о ней, а женщины подражали. Теперь звезда не выходит из дома.

В последнее время об артистке нет практически никакой информации. Ходили слухи, что из-за серьезной травмы она больше не выходит за пределы своих апартаментов. Теперь Наталья Николаевна решилась на откровенное интервью.

Наталья Фатеева рассказала, что дом и правда долго не покидала. Все дело в том, что зимой она опасалась гололеда, а летом не нашлась помощница, которая сопровождала бы ее на прогулках. С подбором персонала у нее разыгралась целая драма.

Этим вопросом занимается специальное агентство, но их услугами звезда советского кинематографа крайне недовольна. Все дело в том, что, по ее мнению, "все люди – отвратительные". Девушки, навещающие ее приезжали просто заработать, а остальное их совершенно не интересовало.

Дело не в радости человеческого общения, а в порядочности помощниц. Они не только не узнают Наталью Фатееву и не относятся с уважением, но и позволяют себе хамить и воровать. Личные вещи актрисы то и дело пропадают с удобных мест. Сейчас она снова столкнулась с такой неприятностью.

Жизнь актрисы нельзя назвать шикарной, но она не бедствует. Наталья Николаевна поделилась: у нее достаточно хорошая пенсия. Сама она не хочет ничего просить у государства и не жалуется, но считает, что другим людям необходимы стабильные выплаты, так как все сейчас стоит денег, включая дорогие лекарства.

