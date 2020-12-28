Разведчик и актриса: подробности бурного романа Натальи Фатеевой

Спустя несколько десятков лет разведчик нашел в себе силы, чтобы признаться в содеянном. Он встречался со звездой, будучи несвободным мужчиной. Несмотря на то, что их роман с Натальей Николаевной был недолгим, паре удалось сохранить теплые взаимоотношения.
И сейчас Михаил Петрович с трепетом отзывается о шикарной актрисе. Стоит отметить, что влюбленные не могли скрывать романтическую связь. Они быстро сознались, и вся страна винила публициста.
"Это святое. Я был влюблен, ничего плохого в этом не нахожу. Наталья пролетела как сон и как туман. А с женой Катей мы впоследствии расстались, потому что она не хотела жить за границей в достатке", – рассказал разведчик.
Супруга Любимова рвалась в театр, поэтому сразу же подала на развод. По словам писателя шпионского жанра, им с Екатериной удалось остаться друзьями на всю жизнь. Напомним, что Михаил Петрович даже поддерживал связь с мужем экс-возлюбленной.
Советский герой добавил, что с легкостью соблазнял молоденьких поклонниц. Как-то ему даже пришлось пользоваться своим обаянием для работы. Это была девица из ЦРУ. Отец купил Любимову великолепный белый костюм, который и помог "случайно" познакомиться со шпионкой. Но Михаил Петрович настолько сильно увлекся таинственной незнакомкой, что чуть не провалил всю секретную операцию.
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