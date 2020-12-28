Разведчик и актриса: подробности бурного романа Натальи Фатеевой

На счету Михаила Любимова не только несколько десятков опубликованных книг, но и три неудачных брака. Не стоит забывать и об отношениях с советской артисткой Натальей Фатеевой, чье имя блистало на афишах кинокартин 80-х годов.

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