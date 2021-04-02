“Королева превратила мою жизнь в ад!”: подруга любовницы Тарзана взмолилась о помощи

Следствие по громкому делу Тарзана подходит к концу. Пострадавшая Наташа Королева нашла неожиданную виновницу.

В прошлом году звездные супруги пережили настоящую драму. В отсутствие Королевой Глушко привел в дом двух подруг. С одной из них по имени Анастасия Шульженко у мужчины случилась интимная близость. Ее подруга, известная как певица МилаНова, не участвовала в оргии, но запечатлела происходящее на видео, за что и поплатилась. Судя по всему, именно ее Наташа Королева сделала козлом отпущения.

Обманутая жена подала заявление в полицию, после чего на девушек было заведено сразу два уголовных дела: одно – за кражу украшений из дома певицы, другое – за порнографию. Теперь, когда следствие, по этим вопросам близится к завершению, МилаНова признается, что последнее время она живет как в аду. Похоже, именно ей придется платить за авантюру Шульженко. В обоих делах МилаНова считается обвиняемой, а сама любовница Тарзана – всего лишь свидетельницей.

Если женщину все же признают виновной, ей грозит до 16 лет лишения свободы: до десяти лет за кражу и до шести – за порнографию. Во время допросов женщина уже провела двое суток в СИЗО. В беседе с “Комсомольской правдой” она рассказала, что сам Сергей Глушко ее простил да и она уже достаточно поплатилась за участие в этом деле.

Однако Наташа Королева считает иначе: МилаНова не знает, за что звезда ополчилась именно на нее, ведь главная виновница здесь – Шульженко, которая уже проворачивала подобный фокус со своим прежним любовником. Обвиняемая признается, что Наташа Королева превратила ее жизнь в ад, и хочет огласки, надеясь, что это вразумит звезду.