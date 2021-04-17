Бывший участник шоу "Маска" раскрыл личность Ламы

Исполнитель считает, что под маской может прятаться знаменитый оперный певец Юсиф Эйвазов. Лама восхищает зрителей и членов жюри шоу "Маска" прекрасными вокальными данными. Участника называют одним из любимчиков телепроекта.
В Сети обсуждали разные версии о том, кто же скрывается в костюме Ламы. Называли Алексея Чумакова, Николая Баскова и Александра Панайотова. Но Марк Тишман уверен, что под маской кто-то из академических артистов.
Своим мнением экс-участник шоу "Маска" поделился в афтер-выпуске программы на Ютуб-канале НТВ. Примечательно, что Юсиф Эйвазов и его супруга и коллега Анна Нетребко ранее говорила о том, что смотрит шоу "Маска".
Напомним, Марка Тишмана раскрыли в девятом выпуске музыкального телепроекта. Он прятался в костюме Белого
Орла. Судьи удивились, когда увидели, кто скрывался под маской. Как писали "Дни.ру", ранее стало известно, что в финале передачи перед членами жюри встанет сложная задача. В
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