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"Один в один!": Скопировавший Ротару мужчина заменил певицу

"Один в один!": Скопировавший Ротару мужчина заменил певицу

На вечеринке молдавских цыган в Москве на сцену вышла София Ротару. Однако в последствии оказалось, что это полный двойник певицы.
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Известный цыганский певец Василий Груи отметил 33-й день рождения в московском ресторане "Архитектор". Гости торжества насладились насыщенной развлекательной программой при участии звезд отечественного шоу-бизнеса. Одной из главных фишек праздника стало исполнение песен Софии Ротару. Некоторое время гости шоу думали, что народная артистка России тайно прилетела в Москву на вечеринку, но это оказалось не так.

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София Ротару

София Ротару певица, актриса

Вместо знаменитой певицы для участников торжества выступил Дионис Кельм — полная копия Софии Ротару. Посетители дня рождения были приятно удивлены схожестью мужчины с популярной звездой. Они отметили, что двойник мастерски перевоплотился в украинскую знаменитость не только внешне, но и вокально. "Ну просто один в один!" — объявил присутствоваший на мероприятии корреспондент "Экспресс газеты".


Напомним, крайний раз София Ротару прилетала в Россию в декабре 2020 года. Прибытие знаменитости в Москву из Киева было обусловлено ее выступлением на музыкальном фестивале "Песня года". Звезда вышла в свет в брючном костюме, украшенном золотистой и серебристой бахромой, а для второго номера она переоделась в элегантное красное платье с рюшами. Фанатов восхитил внешний вид 73-летней Софии Ротару, поскольку артистка выглядит достаточно молодо для своего возраста.

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София Ротару. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 18 апреля 2021, 14:06 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Что годы сделали с Ротару

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