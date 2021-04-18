"Один в один!": Скопировавший Ротару мужчина заменил певицу

На вечеринке молдавских цыган в Москве на сцену вышла София Ротару. Однако в последствии оказалось, что это полный двойник певицы.

Известный цыганский певец Василий Груи отметил 33-й день рождения в московском ресторане "Архитектор". Гости торжества насладились насыщенной развлекательной программой при участии звезд отечественного шоу-бизнеса. Одной из главных фишек праздника стало исполнение песен Софии Ротару. Некоторое время гости шоу думали, что народная артистка России тайно прилетела в Москву на вечеринку, но это оказалось не так.

Вместо знаменитой певицы для участников торжества выступил Дионис Кельм — полная копия Софии Ротару. Посетители дня рождения были приятно удивлены схожестью мужчины с популярной звездой. Они отметили, что двойник мастерски перевоплотился в украинскую знаменитость не только внешне, но и вокально. "Ну просто один в один!" — объявил присутствоваший на мероприятии корреспондент "Экспресс газеты".

Напомним, крайний раз София Ротару прилетала в Россию в декабре 2020 года. Прибытие знаменитости в Москву из Киева было обусловлено ее выступлением на музыкальном фестивале "Песня года". Звезда вышла в свет в брючном костюме, украшенном золотистой и серебристой бахромой, а для второго номера она переоделась в элегантное красное платье с рюшами. Фанатов восхитил внешний вид 73-летней Софии Ротару, поскольку артистка выглядит достаточно молодо для своего возраста.

