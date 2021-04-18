Удалили три позвонка: Шуфутинский оказался на грани жизни и смерти

Михаил Шуфутинский раскрыл ужасающие подробности личной жизни. Оказалось, что всеми любимый шансонист внезапно почувствовал паралич и не смог контролировать онемевшие руки.

В 73 года музыкант активно занимается своим внешним видом. Неудивительно, ведь рядом с Михаилом Захаровичем сногсшибательная молоденькая супруга, которая буквально пышет здоровьем.

Сейчас эстрадный певец окрылен влюбленностью, поэтому полон сил и энергии для новых свершений. Однако в судьбе артиста бывали неприятности и тяжелые периоды. Шуфутинский рассказал, что однажды после резкого наклона он почувствовал недомогание. Его руки будто перестали слушаться и моментально онемели.

Артист не стал ждать печального исхода событий и обратился к специалистам. Врачи порекомендовали лечь под нож хирурга, чтобы предотвратить риск летального исхода. В этот же день Михаилу Захаровичу сделали ламинэктомию.

"Это делается на верхней части позвоночника. Пришлось удалить три позвонка, потому что врач сказал: осталось буквально пять миллиметров и все", – признался музыкант.

Стоит отметить, что Шуфутинскому медицинскую помощь оказывал один из лучших американских врачей. Западный специалист смог облегчить судьбу исполнителя и подарил ему еще несколько беззаботных лет жизни. По словам артиста, ему стало лучше на 65%.