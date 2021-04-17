Басков поддержал оставшуюся без матери Валерию

Певица Валерия отмечает день рождения. Николай Басков трогательно поздравил ее в соцсети.

В честь дня рождения певица Валерия опубликовала в своем "Инстаграм" снимок, на котором предстала рядом с мамой Галиной. Она призналась в любви своей родительнице и поблагодарила ее за жизнь и бесконечную любовь. По словам артистки, ее день рождения – это мамин праздник.

Певец Николай Басков трогательно поздравил коллегу и посвятил ей целую публикацию в своем аккаунте.

"Дорогая моя, любимая @valeriya Пусть все и все тебя радуют, а твои мечты исполняются! Люби, твори, сияй, украшай этот мир, и будь всегда в гармонии и благополучии! Счастья твоей чудесной семье! С Днем рождения! И, конечно, желаю как всегда блистательного концерта сегодня", – написал Басков.

К своему дню рождения жена продюсера Иосифа Пригожина приготовила по традиции ежегодный большой сольный концерт. Стоит отметить, что ее мама пропустит важное мероприятие в этом году, так как сделала недавно прививку от коронавируса и останется дома по соображениям безопасности.

Напомним, недавно Иосиф Пригожин и сам переболел коронавирусом. Во время лечения он перенес цитокиновый шторм. Это состояние продюсер описал как "восемь дней ада". Его даже подключали к аппарату, подающему кислород.