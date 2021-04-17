Басков поддержал оставшуюся без матери Валерию

В честь дня рождения певица Валерия опубликовала в своем "Инстаграм" снимок, на котором предстала рядом с мамой Галиной. Она призналась в любви своей родительнице и поблагодарила ее за жизнь и бесконечную любовь. По словам артистки, ее день рождения – это мамин праздник.
Певец Николай Басков трогательно поздравил коллегу и посвятил ей целую публикацию в своем аккаунте.
"Дорогая моя, любимая @valeriya Пусть все и все тебя радуют, а твои мечты исполняются! Люби, твори, сияй, украшай этот мир, и будь всегда в гармонии и благополучии! Счастья твоей чудесной семье! С Днем рождения! И, конечно, желаю как всегда блистательного концерта сегодня", – написал Басков.
К своему дню рождения жена продюсера Иосифа Пригожина приготовила по традиции ежегодный большой сольный концерт. Стоит отметить, что ее мама пропустит важное мероприятие в этом году, так как сделала недавно прививку от коронавируса и останется дома по соображениям безопасности.
Напомним, недавно Иосиф Пригожин и сам переболел коронавирусом. Во время лечения он перенес цитокиновый шторм. Это состояние продюсер описал как "восемь дней ада". Его даже подключали к аппарату, подающему кислород.
Популярные темы форума
Короновирус с нами навсегда
Кто из Тулы?
Одна с тремя малышами
Религия и вера.
Натуся обрила яйца
Смена религии
Надо ли пороть детей?
Россияне , приветствую ! У вас пандемия закончилась ? Гляжу все ходят в театры, на днюхи как будто ничего и не бывало.
Кто из Занзибара?
Новости с юга