“Черт, а проще говоря бес”: Моргенштерна смешали с грязью на Первом канале

Эпатажный музыкант подвергся жесткой критике общественности в эфире Первого канала. Скандальный челлендж, который Алишер Моргенштерн предложил российским девушкам, вызвал гнев бойцов смешанных единоборств Нурмагомедова и Шлеменко.

В одном из последних выпусков передачи «Время покажет» разговор зашел о популярном музыканте, который адресовал россиянкам безумный призыв. Алишер Моргенштерн предложил девушкам под его новую песню показать все, что они «насосали».

У ведущего ток-шоу Руслана Осташко не нашлось цензурных слов, чтобы охарактеризовать кумира современной молодежи. Он подчеркнул, что слушая и даже откликаясь на подобные призывы, общество переходит все возможные грани.

Накинулись на скандального артиста и разгневанные спортсмены. Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов предложил создать специальный орган, который вычистит подобную “грязь с экранов”. Поддержал коллегу и другой боец – Александр Шлеменко: не стесняясь в выражениях, он назвал Моргенштерна “чертом, а проще говоря бесом”. Мужчины пришли к выводу о том, что таких артистов просто нельзя пускать к публике.

Осташко в ответ выразил уверенность, что, если государство на законодательном уровне не защитит российских женщин от подобных неадекватных звезд, то в обществе всегда найдутся такие люди, как Хабиб, которые сделают это сами, причем не самым мягким способом. Все собравшиеся в студии эксперты пришли почти к единогласному мнению о недопустимости таких челленджей, однако предположили, что цензура в соцсетях все же не будет эффективна.

Напомним, что сам Алишер Моргенштерн всегда спокойно и даже снисходительно относится к критике в свой адрес, считая ее неотъемлемой частью своей небывалой популярности.