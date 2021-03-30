За голову Моргенштерна назначили цену: Почему так дешево?

На популярном сайте по продаже личных вещей несколько дней назад появилось объявление, владелец которого предлагает приобрести у него бюст музыканта. Бронзовая голова Моргенштерна оценивается в скромную сумму – всего 20 тысяч рублей. Продавец уверяет, что работа ручная, выполнена на совесть. Причем слепок делали не по фотографиям, а с самого артиста.
"Единственный в мире, очень ценный (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – сообщает владелец объявления по имени Алекс. Статуя Моргенштерна находится в Королеве.
Однако выяснилась интересная деталь. В конце февраля в Санкт-Петербурге пропал точно такой же бюст Моргенштерна. Об этом сообщил блогер Илья Плавник, на деньги которого статуя и была изготовлена.
Молодой человек потратил на памятник рэперу около полумиллиона рублей. Голова артиста стояла в магазине одежды на Кирочной улице. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, грабитель сначала отвлек внимание персонала, затем схватил бюст Моргенштерна и вышел из помещения.
Неизвестно, имеет ли продавец с "Авито" отношение к этому происшествию. Впрочем, пользователи Сети уже оценили предприимчивость молодого человека. "А почему так дешево", "Путешествие Моргенштерна: История о том, как он оказался в Королеве", "Больше доставляет тот факт, что можно оформить кредит на Моргенштерна", – шутят пользователи "Твиттера".
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