Медведева утерла нос решившему проверить ее Харламову

Павел Воля и Гарик Харламов устроили спортсменке экзамен на эрудицию. Чемпионка справилась с ним достойно, продемонстрировав свой интеллект.
На ринге с каверзными вопросами девушка уложила комиков на лопатки. Поклонники сначала подумали, что это постановка – настолько блестяще юная звезда льда справлялась с заданиями.
Евгения Медведева показала совершенное владение несколькими языками. Павел Воля признался, что просто поражен услышанным. Тогда Гарик Харламов предложил спортсменке пройти экспресс-тест.
Фигуристка молниеносно ответила на вопросы о столице Австралии, химической формуле и годе Крещения Руси. Ответы Евгении Медведевой привели в восторг всех собравшихся в студии.
В своем инстаграм-аккаунте позже Гарик Харламов написал, что фигуристка – яркий пример того, что спортсмены могут успешно совмещать учебу и тренировки. Артист посоветовал остальным брать с Евгении Медведевой пример.
В свою очередь звезда льда поблагодарила резидентов Comedy Club за приглашение. Чемпионка призналась, что ей было очень весело.
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