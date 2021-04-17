"Какой стыд": хвастающейся формами Лорак влепили пощечину

Поп-дива похвасталась привлекательной фигурой на песчаном пляже. Ани Лорак заставила своих поклонников поволноваться.

Светская львица Ани Лорак преподносит себя красивой и сексуальной женщиной, которая наслаждается жизнью. Сейчас певица наслаждается отдыхом на Мальдивах, не забывая ухаживать за собой и наряжаться. Недавно артистка опубликовала в инстаграм-канале снимок, который сделан на берегу Индийского океана. В кадре Ани Лорак предстала в алом купальнике с рюшами в области декольте и солнцезащитных очках. Наряд выгодно подчеркнул объемную грудь загорелой звезды.

Подписчики внимательно рассмотрели яркую публикацию 42-летней знаменитости и поделились мыслями в комментариях. Преданные поклонники оставили для Ани Лорак множество приятных комплиментов, но злопыхатели решили не отставать от них и бросили камень в огород светской львицы. "Старушка уже, печалька!", "Как то не очень", " Слишком заметна ретушь в области бедер и ног", "Перестала быть обаятельной, какой-то манекен!", "Видно, что уже возраст берет свое", "Ну это уже зря!", "Как ты себя испортила", "Какой стыд", — написали суровые критики.

Однако нападки хейтеров не повлияли на настроение довольной отдыхом певицы, звезда проигнорировала негатив в комментариях. Ани Лорак продолжает развлекаться на жарком курорте, не принимая за чистую монету недовольство россиян.

