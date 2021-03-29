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Шоу-бизнес
“Это большое счастье”: Варнава показала фото со своей малышкой

“Это большое счастье”: Варнава показала фото со своей малышкой

Популярная актриса разместила в своем инстаграм-аккаунте снимки со своей обожаемой крестной дочерью. Екатерина Варнава поздравила девочку с днем рождения и призналась ей в огромной любви.
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Актриса поблагодарила своих друзей и коллег по телеканалу ТНТ Марию Кравченко и Константина Золотарева за то, что они подарили ей такое счастье в виде своей прекрасной дочери Виктории. Крестнице телеведущей сегодня исполнилось 6 лет. Екатерина Варнава призналась, что иметь ребенка – это большое счастье, которого у нее пока нет, но зато есть счастье в виде любимой крестницы.

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 Екатерина Владимировна Варнава

Екатерина Владимировна Варнава актриса, телеведущая, участница и хореограф шоу Comedy Woman

Поклонники Варнавы сначала даже заподозрили, что Виктория – дочь самой артистки, но потом разобрались и пришли в восторг от ее крестницы. Подписчики пожелали Екатерине ощутить счастье настоящего материнства и выразили уверенность в том, что она будет прекрасной мамой:

“И вы будете чудесной мамой! Обязательно поедет красивая душа в этот мир через вас” (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред) “У Вас обязательно будут дети! И Вы будете прекрасной мамой”, “Катя, Вам очень идет” “Дорогая Катюша, Мама – это будет твой самый Лучший Перформанс!!! От сердца желаю, чтоб это скоро произошло!!!”

Несмотря на то, что участнице шоу “Comedy Woman” уже 36 лет, она еще не была замужем. Известно, что ранее женщина состояла в романтических отношениях с шоуменом Митей Хрусталевым, а затем с танцором Константином Мякиньковым. Позже стало известно о том, что звезда юмористического шоу начала встречаться с режиссером Александром Молочниковым. В целом Екатерина Варнава не любит распространяться о своей личной жизни, поэтому поклонникам часто приходится терзаться в догадках.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 29 марта 2021, 12:48 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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