"Ненавижу!": отрезавшая грудь Варнава взвыла из-за травли

Пользователи Сети закидали камнями исполнительницу Манижу Сангин и ее песню о русской женщине (Russian Woman), ведь сама она имеет таджикские корни. Такой диссонанс никак не укладывается в головах многих россиян. Некоторые даже посчитали это оскорблением.
Звезда юмористического шоу Comedy Woman пристыдила пользователей Сети. Она сама не понаслышке знает, что такое травля, ведь в школе ее травили за огромную грудь и большой рост. В итоге она уменьшала бюст два раза. И сейчас ее внешность часто подвергают критике.
Стоит отметить, что помимо корней участницу Евровидения-2021 Manizha критикуют за ее вокал и постановку номера для конкурса. Что касается травли певицы, то Екатерина Варнава считает это недопустимым. Ведь оценивать человека по национальной принадлежности просто низко.
"Мы хотим быть каким-то новым современным государством, подвижным, гибким, но... Писать девочке, устраивая очередную травлю в соцсетях... Я все это ненавижу! Если сейчас кто-то решит со мной поспорить и начать травить кого-то, считая, что в 21 веке в многонациональном государстве все еще уместно говорить о достоинстве человека, расставляя акценты по национальности, – вот просто сразу уходите из моего аккаунта. Если что, готова вам помочь!" – написала Екатерина Варнава в разделе "Сторис" своего "Инстаграм".
Напомним, что Екатерина Варнава тоже имеет смешанные национальные корни и гордится этим. По материнской линии она русская. Из-за отца юмористке приписывают разные корни. Утверждают об армянском, грузинском, еврейском, казахском происхождении.
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