"Нас больше нет": обруганный экс-супруг Началовой нанес удар Долиной

Дмитрий Ланской продолжает бороться со всеми теми, кто выступил против него после фильма "Подлинная история Юлии Началовой".

Тогда многие поклонники и коллеги начали обвинять его в смерти артистки. Лариса Долина назвала его "ничтожеством", Певец опубликовал целое обращение, ответив на слова недоброжелателей. Отдельный привет он передал Ларисе Александровне.

Теперь исполнитель выпустил песню "Нас больше нет". В тексте говорится о большой любви: сердце еще стучит, но "внутри пепел". У многих возник вопрос: неужели Дмитрий покидает свою жену? Однако, видимо, предположение оказалось неверным. Источник из близкого окружения бывшего мужа Юлии Началовой прокомментировал ситуацию.

Он рассказал, что Дмитрий Ланской по-прежнему счастлив в браке. По его словам, песня посвящена именно отношениям с Юлией, а также всей неприятной ситуацией, возникшей вокруг них недавно. Приятель отметил, что целых два года певцу постоянно напоминали о возлюбленной, а потому строки сложились сами собой.

Напомним, в 2019 году на экс-супруга Юлии Началовой обрушился целый поток негатива. Его обвиняли и в тяжелом заболевании звезды, и даже в ее смерти. Дмитрий лишь разводил руками и не переставал удивляться, ведь он не видел исполнительницу около 15 лет. Новая песня стала его ответом всем тем, кто критиковал его отношение к покойной артистке.

