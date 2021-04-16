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"Нас больше нет": обруганный экс-супруг Началовой нанес удар Долиной

"Нас больше нет": обруганный экс-супруг Началовой нанес удар Долиной

Дмитрий Ланской продолжает бороться со всеми теми, кто выступил против него после фильма "Подлинная история Юлии Началовой".
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Тогда многие поклонники и коллеги начали обвинять его в смерти артистки. Лариса Долина назвала его "ничтожеством", Певец опубликовал целое обращение, ответив на слова недоброжелателей. Отдельный привет он передал Ларисе Александровне.

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Юлия Викторовна Началова певица

Теперь исполнитель выпустил песню "Нас больше нет". В тексте говорится о большой любви: сердце еще стучит, но "внутри пепел". У многих возник вопрос: неужели Дмитрий покидает свою жену? Однако, видимо, предположение оказалось неверным. Источник из близкого окружения бывшего мужа Юлии Началовой прокомментировал ситуацию.

Он рассказал, что Дмитрий Ланской по-прежнему счастлив в браке. По его словам, песня посвящена именно отношениям с Юлией, а также всей неприятной ситуацией, возникшей вокруг них недавно. Приятель отметил, что целых два года певцу постоянно напоминали о возлюбленной, а потому строки сложились сами собой.

Напомним, в 2019 году на экс-супруга Юлии Началовой обрушился целый поток негатива. Его обвиняли и в тяжелом заболевании звезды, и даже в ее смерти. Дмитрий лишь разводил руками и не переставал удивляться, ведь он не видел исполнительницу около 15 лет. Новая песня стала его ответом всем тем, кто критиковал его отношение к покойной артистке.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 апреля 2021, 13:25 Источник: "7Дней.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любимые мужчины Юлии Началовой

комментарии

Ответить:

Ирина
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Милые, добрые люди, спасите нас пожалуйста!!! Я недавно похоронила мужа, который был лежачим инвалидом после ДТП. Жили только на его пособие по инвалидности, а сейчас я осталась одна с двумя маленькими детьми, без работы и денег... Нам действительно нечего кушать, одеть детей тоже не во что. Прошу о помощи всех небезразличных! У меня есть карточка сбербанка 4276540047783372, Ирина Геннадьевна, помогите кто как может. Себе ничего не прошу, хотя бы детям на еду... Храни вас Боже!
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