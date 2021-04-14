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Рухнула на улице: невестку певицы Валерии экстренно госпитализировали

Рухнула на улице: невестку певицы Валерии экстренно госпитализировали

В семье певицы Валерии случилось несчастье. Жена ее сына Лиана Шульгина упала в обморок во время прогулки.
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Подробностями родственница звезды эстрады поделилась в своем микроблоге. Ведь поклонники забеспокоились, заметив, что девушка долго не появляется в Сети. Лиана объяснила фолловерам, что после инцидента загремела в больницу.

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(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

Шульгина рассказала, что всю прошлую неделю провела в лечебном учреждении. Невестка певица Валерии призналась, что жутко себя чувствовала. У нее совсем не было сил. Медики сообщили Лиане, что у нее анемия и поставили ей капельницу.

По словам девушки, 11 апреля она проснулась, чувствуя себя еще плохо. В настоящее время ей уже лучше. Невестка певицы Валерии старается как можно больше гулять с новорожденной дочкой.

Как писали "Дни.ру", о романе сына певицы Валерии Арсения Шульгина и Лианы Волковой стало известно в конце 2019 года. До этого отпрыск исполнительницы встречался с моделью Анной Шеридан. Арсений и Лиана 1 января стали родителями – у них родилась дочь Селин.

К слову, артистка признавалась, что счастлива быть бабушкой. Примечательно, что от любой помощи звездных родителей молодая пара отказывается.

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Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 14 апреля 2021, 17:44 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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В сексуальной рыбачке признали певицу Валерию

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