Рухнула на улице: невестку певицы Валерии экстренно госпитализировали

Подробностями родственница звезды эстрады поделилась в своем микроблоге. Ведь поклонники забеспокоились, заметив, что девушка долго не появляется в Сети. Лиана объяснила фолловерам, что после инцидента загремела в больницу.
Шульгина рассказала, что всю прошлую неделю провела в лечебном учреждении. Невестка певица Валерии призналась, что жутко себя чувствовала. У нее совсем не было сил. Медики сообщили Лиане, что у нее анемия и поставили ей капельницу.
По словам девушки, 11 апреля она проснулась, чувствуя себя еще плохо. В настоящее время ей уже лучше. Невестка певицы Валерии старается как можно больше гулять с новорожденной дочкой.
Как писали "Дни.ру", о романе сына певицы Валерии Арсения Шульгина и Лианы Волковой стало известно в конце 2019 года. До этого отпрыск исполнительницы встречался с моделью Анной Шеридан. Арсений и Лиана 1 января стали родителями – у них родилась дочь Селин.
К слову, артистка признавалась, что счастлива быть бабушкой. Примечательно, что от любой помощи звездных родителей молодая пара отказывается.
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