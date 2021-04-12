"Они пьют кровь": Пригожин приложил Тимати после скандала с Кридом

Иосиф Пригожин отметил, что певец, семь лет сотрудничавший с компанией рэпера Тимати, добросовестно "досидел" свой контракт. Он сравнил работу исполнителя с тюремным сроком.
По мнению мэтра российского шоу-бизнеса, Егор Крид честно сотрудничал – от звонка до звонка. В эфире ютуб-шоу "Антонимы с Антоном Красовским" он объяснил, что владельцы Black Star: Тимати, Вальтер и Пашу не хотели до последнего отпускать талантливого музыканта и пытались диктовать ему те же условия, что раньше.
При этом продюсер добавил, что они переоценили свои возможности. Пригожин уверен, что лейблу надо было партнериться с Егором Кридом. Он сравнил Black Star с детьми. "Сначала ты кормишь молоком матери, а потом они пьют кровь", – заявил шоумен.
Продюсер отметил, что владельцы лейбла не поняли, что Егор Крид уже сам стал настоящей звездой. Пригожин рад, что артист завершил работу с Black Star. Отметим, что некоторые пользователи Сети посчитали, что между Егором Кридом и лейблом произошел скандал, после чего тот прекратил сотрудничество.
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