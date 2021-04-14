Вусмерть пьяный Козловский заявился на съемочную площадку: Смотреть невозможно

Данила Козловский стал новым гостем программы "А поговорить?". Звезда российского кино рассказала о фиаско на съемочной площадке.

Актер заявил, что однажды в его карьеры был странный эпизод. Молодому человеку по сценарию нужно было изобразить пьяного. Для пущей правдоподобности артист решил действительно напиться.

В итоге вусмерть пьяный Данила Козловский явился на съемочную площадку фильма "Духлеss" и отыграл свою сцену. По словам актера, в тот момент ему казалось, что он ведет себя максимально естественно. "Думал, что играл как бог! Ну просто как бог! Я захотел себя в этот момент – как я играл!" – поделилась знаменитость.

После завершения съемок Данила Козловский встретился с другом, который также работал над картиной. Артист поинтересовался, понравилась ли знакомому та сцена, в которой он играл пьяного.

"Думал, что он сейчас скажет: "Даня, ну это просто! Только ты и Марлон Брандо так играют пьяных", – призналась звезда.

Но, как отметил актер, товарищ несколько раз уходил от ответа, а затем выложил всю правду. Коллега признался, что вообще вырезал эту сцену из фильма. "Он сказал, что это смотреть невозможно было. Наигрыш чудовищный, просто как стадо мустангов, ну невозможно", – рассказал Данила Козловский.

Напомним, в интервью Ирине Шихман актер признался, что расстался с матерью своей дочери Ольгой Зуевой. По словам артиста, он поступил с возлюбленной гадко, правда, подробностей уточнять не стал. По слухам, Данила Козловский оставил актрису ради Оксаны Акиньшиной, с которой сблизился на съемках фильма "Чернобыль".