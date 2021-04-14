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Шоу-бизнес
Вусмерть пьяный Козловский заявился на съемочную площадку: Смотреть невозможно

Вусмерть пьяный Козловский заявился на съемочную площадку: Смотреть невозможно

Данила Козловский стал новым гостем программы "А поговорить?". Звезда российского кино рассказала о фиаско на съемочной площадке.
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Актер заявил, что однажды в его карьеры был странный эпизод. Молодому человеку по сценарию нужно было изобразить пьяного. Для пущей правдоподобности артист решил действительно напиться.

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 Данила Валерьевич Козловский

Данила Валерьевич Козловский Актер

В итоге вусмерть пьяный Данила Козловский явился на съемочную площадку фильма "Духлеss" и отыграл свою сцену. По словам актера, в тот момент ему казалось, что он ведет себя максимально естественно. "Думал, что играл как бог! Ну просто как бог! Я захотел себя в этот момент – как я играл!" – поделилась знаменитость.

После завершения съемок Данила Козловский встретился с другом, который также работал над картиной. Артист поинтересовался, понравилась ли знакомому та сцена, в которой он играл пьяного.

"Думал, что он сейчас скажет: "Даня, ну это просто! Только ты и Марлон Брандо так играют пьяных", – призналась звезда.

Но, как отметил актер, товарищ несколько раз уходил от ответа, а затем выложил всю правду. Коллега признался, что вообще вырезал эту сцену из фильма. "Он сказал, что это смотреть невозможно было. Наигрыш чудовищный, просто как стадо мустангов, ну невозможно", – рассказал Данила Козловский.

Напомним, в интервью Ирине Шихман актер признался, что расстался с матерью своей дочери Ольгой Зуевой. По словам артиста, он поступил с возлюбленной гадко, правда, подробностей уточнять не стал. По слухам, Данила Козловский оставил актрису ради Оксаны Акиньшиной, с которой сблизился на съемках фильма "Чернобыль".

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Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 14 апреля 2021, 16:15 Источник: А поговорить? ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ходченкова пришла к Козловскому с декольте до пупа

комментарии

Ответить:

Гость687595
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Бородатый коз ли на,филимон так рад тебя видеть...
Гость Гость
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У козлов ского сегодня бенефис на дни ру, что ли?
1

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