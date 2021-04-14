Собчак прокомментировала новость о разводе с Богомоловым

Телеведущая Ксения Собчак не оставила без внимания заголовки в прессе относительно ее скорого развода.

Союз Ксении Собчак и Константина Богомолова всегда вызывал повышенный интерес публики, а в последнее время пара привлекает к себе еще больше внимания. После того, как в СМИ появились многочисленные слухи о скором разводе супругов, Ксения Собчак решила вскользь прокомментировать ситуацию.

Телеведущая заострила свое внимание на словах своей давней оппонентки Анастасии Волочковой. В своем телеграмм-канале "Кровавая барыня" журналистка разместила скриншот заголовка одной из статей, в которой говорится об уверенности балерины в скором разводе скандальной пары. Ксения написала:

"Анастасия освоила новую профессию и тоже теперь гадает на картах таро."

Напомним, что недавно Анастасия Волочкова дала интервью, в котором среди прочего высказала свое мнение о дальнейшей судьбе Собчак. Балерина заявила, что этот брак для Ксении был всего лишь пиар-ходом, а теперь светской львице нужен развод, так как публика стала уже забывать об их паре. Волочкова выразила уверенность, что брак режиссера и телеведущей распадется еще до конца этого года.

Многочисленные слухи о разладе в звездном семействе поползли после того, как Константин Богомолов отказался вести вместе с женой премию "Жара". Вместо этого он отправился на собственную премьеру в Пермь. Ксения Собчак нашла супруга и там, однако режиссер, по свидетельству очевидцев, обращал на нее мало внимания и провел вечер с другой спутницей.