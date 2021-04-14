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"У кино другие задачи": пронырливой Собчак дали под дых

"У кино другие задачи": пронырливой Собчак дали под дых

Недавно журналистка выпустила документальный фильм о Викторе Мохове. Критика работы Ксении Собчак продолжается до сих пор.
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Мужчина больше известен как "скопинский маньяк". В начале 2000-х он похитил двух несовершеннолетних девушек. Он удерживал и насиловал их в своем подвале около четырех лет. В прошлом месяце преступник вышел на свободу.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Журналистскую работу Ксении Собчак многие восприняли в штыки. Ее обвинили в том, что она заплатила маньяку за интервью, а также в пропаганде неоднозначных ценностей. Некоторые коллеги и пользователи все же поддержали диву. Они подчеркивали, что фильм не несет никакой оценки, а лишь рассказывает детали страшной истории, прогремевшей на всю страну.

На днях стартовал новый проект "Чикатило", главные роли в котором сыграли Дмитрий Нагиев и Виктория Бочкарева. Всегда играющая красавиц актриса хорошо вжилась в роль супруги преступника. Представители прессы уточнили у нее, что она думает по поводу интервью Ксении с маньяком.

Виктория рассказала, что позиция звезды ей совсем не близка. Она уточнила, что никогда не стала бы применять подобный подход в такой ситуации. По мнению артистки, деятельность Ксении Собчак в этой работе похожа на погоню за сенсацией, что не совсем допустимо. "У кино другие задачи", – заявила Бочкарева. Это искусство, которое призвано показать жизнь в любых проявлениях. Если все делать правильно, то вместо сочувствия возникает абсолютное отвращение к злоумышленнику.

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Фото: Nikolay Titov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 14 апреля 2021, 14:38 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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Собчак появилась с Богомоловым после слухов о разводе

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