"Ну и лыжи": Каменских шокировала россиян гигантским размером ноги

Фанаты Насти Каменских с нетерпением ждут, когда поп-дива решит забеременеть. Звезда так часто публикует снимки в откровенном виде, выставляя грудь и ягодицы в выгодном свете, что ей постоянно советуют ограничить число пикантных фотосессий и задуматься о пополнении в семье. Большого живота у девушки так и не появилось, поэтому она решила показать подписчикам инстаграм-канала другую внушительную часть тела – стопы ног.
Вокалистка разместила свежий снимок с пляжного отдыха. В кадре артистка сидит на полотенце в легком черном халате, держа в руках коктейль. Ноги знаменитость согнула в коленях и опустила в песок. Со стороны стопы и пальцы ног Насти Каменских выглядят по-настоящему длинными, словно их обладательница не хрупкая элегантная девушка.
Поклонники артистки сразу заметили на снимке неладное, отметив, что пропорции в кадре явно нарушены. "Какой же размер ноги? 44-45", "Ласты длинные.", "Ну и лыжи", "Я хочу знать твой размер обуви", "Ступни сочные", – написали комментаторы. Одни решили, что ноги звезды выглядят огромными из-за фоторедактора и особенностей съемки, другие – сравнили параметры ног девушки на разных фотографиях, чтобы попытаться разобраться в ситуации. Настя Каменских пока по этому поводу не высказывалась.
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