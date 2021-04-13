"Завидуйте, осуждайте, смейтесь!": мама Александра Петрова неожиданно взорвалась из-за травли

Алевтина Анатольевна часто получает нелестные комментарии от недоброжелателей. Однако терпеть это она не намерена.

Не так давно мать популярного артиста стала достаточно обсуждаемой личностью в Сети. Все дело в том, что однажды она жестко высказалась в адрес экс-возлюбленной Александра Петрова. Теперь поклонники Ирины Старшенбаум преследуют ее и не упускаю возможности попытаться унизить женщину.

Алевтина Анатольевна написала, что недавно снова снова увидела грубые выражения, предназначенные ей. Аудитория высмеивает то, как одевается мама артиста, отсутствие макияжа и даже синяки под глазами. Она подчеркнула, что все эти слова кажутся и ей смешными, так как все подобные комментарии – не более, чем зависть.

Родительница звезды не может понять, откуда в людях столько негативных эмоций, ведь у каждого всего одна жизнь. Мама Александра Петрова не знает, по какой причине незнакомые люди тратят свою жизнь на обсуждение ее внешнего вида. Однако женщина отметила, что не воспринимает грубые слова близко к сердцу и не планирует вкладывать время и силы в переживания.

Мать артиста убеждена, что счастье в детях, а ей повезло вдвойне, потому что ее наследники умнее и мудрее, чем она. По мнению Алевтины Анатольевны, она смогла дать им все, чтобы они стали хорошими людьми. "Завидуйте, осуждайте, смейтесь!" – заявила женщина.