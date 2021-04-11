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"Молитесь и днем, и ночью": тяжелобольную экс-жену Аршавина из больницы отправили в церковь

"Молитесь и днем, и ночью": тяжелобольную экс-жену Аршавина из больницы отправили в церковь

Бывшая супруга футболиста восстанавливает здоровье. 38-летняя экс-модель Алиса Казьмина пока не ощущает улучшений.
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Некоторое время назад экс-жена Андрея Аршавина серьезно заболела. У женщины диагностировали аутоиммунный недуг, который изуродовал ее лицо. Алиса Казьмина фактически осталась без носа, пережила кому, перитонит. Сейчас ее ноги покрыты пролежнями, которые гноятся и не затягиваются.

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 Андрей Сергеевич Аршавин

Андрей Сергеевич Аршавин футболист

Общаясь с подписчиками в личном миклоболе, Алиса сообщила, что выписалась из больницы. Врачи отпустили бывшую жену Аршавина под расписку. Казьмина покинула лечебное заведение под "свою ответственность".

Модель призналась, что плохо себя чувствует. "Усталость, астения и в целом болею. Пойду сдавать в понедельник клинику крови и биопсию на пролежень, при правильном восстановлении от шести до восьми месяцев выздоровления (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – рассказала Алиса поклонникам.

Казьмина призналась, что о пластической операции по восстановлению лица речи пока не идет. Хирургического вмешательства ее организм может не выдержать. Ко всему прочему, результаты анализов оставляют желать лучшего.

Подписчики уверены, что на Алису навели порчу. По мнению интернет-пользователей, сглаз может быть связан с конфликтом с Андреем Аршавиным. Алисе Казьминой советуют скорее бежать к батюшке. Неравнодушные к судьбе модели люди заказали сорокоуст о ее здравии в церкви. "Молитесь и днем, и ночью ведь молитва она чудотворна🙏🙏🙏", – призывают поклонники Казьминой.

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Андрей Аршавин. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 11 апреля 2021, 20:14 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Аршавин променял жену на сексуальную модель

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