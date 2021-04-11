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Шоу-бизнес
Агутин публично признался в любви мужчине

Агутин публично признался в любви мужчине

Леонид Агутин старается как можно больше времени проводить с близкими людьми. Певец рассказал о своей недавней поездке.
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Через несколько дней поэт-песенник и композитор Николай Агутин отметит 86-летие. Наверняка семейство устроит пышный праздник артисту. Можно не сомневаться, что рядом с ним в этот день будет сын, 52-летий Леонид Агутин. Супруг Анжелики Варум часто навещает отца.

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 Леонид Николаевич Агутин

Леонид Николаевич Агутин певец

Например, недавно, приехав к родителю, Леонид "завис" на сутки. Во время пребывания в отчем доме музыкант решил сделать фотографию с папой. Мужчины позировали на кухне, которую залил солнечный свет. Разместив селфи в "Инстаграм", Агутин рассказал, что снимок получался не сразу: "Солнечные лучи попадали именно на отца, создавая причудливый узор".

Под кадром Леонид также решил признаться отцу в любви. Он назвал родителя солнечным человеком. В комментариях к фотографии отметились знаменитости, например, Игорь Николаев и Денис Клявер. Последний отметил, насколько важно проводить время со своими родителями: "Бесценное время".

Напомним, осенью прошлого года отец Леонида Агутина был госпитализирован. Врачи диагностировали у композитора пневмонию, вызванную коронавирусом. Несмотря на тяжелое состояние, Николай Петрович выздоровел быстро. Его выписали из больницы через неделю.

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Леонид Агутин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 11 апреля 2021, 08:01 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Элитные квартиры Агутина, Чеховой и Пьехи оказались под угрозой из-за жуткого пожара

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